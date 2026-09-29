El encarecimiento de los combustibles dispara el IPC al 4,9 % en septiembre

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9 %, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6 %, según los datos avanzados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha atribuido este fuerte repunte al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los paquetes turísticos.



Con el dato de septiembre, la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos y se sitúa por encima del 4 % por segunda vez desde abril de 2023.



El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de los precios en septiembre, frente al descenso que experimentaron en igual mes de 2025.



Asimismo, el INE ha apuntado que en el aumento del IPC hasta el 4,9 % también han influido, aunque en menor medida, los paquetes turísticos, cuyos precios han bajado menos este mes de septiembre que en el mismo mes del año pasado.



En todo caso, Estadística publicará los datos definitivos del IPC de septiembre el próximo 14 de octubre, cuando se podrán conocer con más detalle los productos de la cesta de la compra que más tiraron al alza de los precios.

La inflación subyacente aumentó hasta el 3,1 %

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en septiembre aumentó dos décimas, hasta el 3,1 %, situándose 1,8 puntos por debajo del índice general. No obstante, es la más elevada en dos años y medio, desde marzo de 2024.



En este contexto, el Consejo de Ministros aprobará este martes el nuevo escudo anticrisis tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Próximo, de cara a paliar la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo de cara al otoño y el invierno.



