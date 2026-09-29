Bilbao espera a Catherine Zeta-Jones, que vuelve para presentar la serie 'Kill Jackie', rodada en la capital vizcaína

La actriz británica Catherine Zeta-Jones vuelve hoy a Bilbao para presentar la serie 'Kill Jackie', que protagoniza y que fue rodada en parte en la capital vizcaína.

El nuevo 'thriller' de venganza, cuyo estreno está anunciado el 2 de octubre en HBO Max, se presentará en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en un acto que comenzará a las 18:00 horas con la apertura de la alfombra roja.

Antes, a las 11:00 horas, la actriz ofrecerá una rueda de prensa guiada por el periodista Dani Álvarez en Euskal Museoa, y será entrevistada también por ese mismo periodista de EITB.

En la presentación del Euskalduna, donde se contará también con la presencia de los miembros del reparto como Óscar Jaenada, Sidse Babett Knudsen, Hattie Hook, Darci Shaw, Christine Adams y Julian Rhind Tutt, se podrán ver los dos primeros capítulos de la serie.

La serie se podrá ver en EITB en 2027.