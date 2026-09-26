“Tender loving care”, del director británico Mike Leigh, es la gran triunfadora de la 74ª edición del Zinemaldia. La película se he hecho con la Concha de Oro del festival, además de los premios oficiales a la mejor interpretación protagonista para Kate O’ Flynn, ex aequo con Asta Kamma August de la película noruega “Growht of the Soil”, y mejor guion para el propio Leigh.

El director británico, de 83 años, ya ha anunciado que “probablemente” esta historia sobre la solidaridad, la amistad y los cuidados sea su última película, debido a su condición médica.

El jurado, presidido por el cineasta estadounidense Ira Sachs, ha otorgado una mención especial a la película china “Bian jing / Border”, de Ah Biao, la Concha de Plata a la mejor dirección ha sido para la sueca Amanda Kernell por “Garrat du váimmu / Brace Your Heart” y la Concha de Plata a la mejor Interpretación de Reparto la ha recogido Javier Cámara por su papel en “5 minutos más”.

El último premio del jurado oficial, en el que figuraban entre otras y otros la actriz vasca Patricia López Arnaiz y el actor sueco Bill Skarsgard, ha sido el de mejor fotografía para Oskar Dahlsbakken por su labor en “Growht of the Soil”.

“Txakun txakür”, premio Irizar de Cine Vasco

Un jurado presidido por la actriz donostiarra Marta Etura ha decidido que el documental “Txakun txakür” de Elsa Oliarj-Inès es acreedor del premio Irizar del Cine Vasco. La película sigue durante ocho años al mismo grupo de niños, alumnos y alumnas de una ikastola de Sohüta, y se pregunta cómo crecemos bajo la mirada de los demás, cómo encontramos nuestro lugar en la sociedad.