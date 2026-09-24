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Rebordinos aconseja "prudencia" a Beloki y dedica unas palabras de despedida al Zinemaldia

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Rebordinosek "zuhurtzia" aholkatu dio Belokiri, eta agur hitz bat eskaini dio Zinemaldiari

Última actualización

José Luis Rebordinos, que dirige su último Zinemaldia, tiene bromas y consejos para Maialen Beloki, que ocupará su puesto en la dirección, y ha dedicado unas palabras de despedida al Festival de San Sebastián.

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