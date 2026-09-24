Zinemaldia
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Rebordinosek "zuhurtzia" aholkatu dio Belokiri, eta agur hitz bat eskaini dio Zinemaldiari

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Jose Lusi Rebordinosek azken Zinemaldia du zuzendari moduan, eta bere postua hartuko duen Maialen Belokirentzat bromak eta aholkuak ditu. Gainera, agur hitz bat eskaini dio jaialdiari.

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