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EITBk “Odol Ilargia” seriea aurkeztu du gaur Zinemaldian, EITB Galan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Fantasia kutsua duen bost ataleko thriller hau hilaren 25ean iritsiko da EITBren PRIMERAN plataformara. David R. Losadak zuzenduta, Julenen (Jon Muñoz) eta Ibairen (Aritz Kortabarria) istorioa kontatzen du. Hainbat gertaeraren ondorioz, bi lagunen arteko harremana eten eta bizitzen norabidea aldatu egin da, krimen lazgarri eta suizidio saiakera baten ondorioz.

Zinemaldia Zinema

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