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Zinemaldiko alfonbra gorria aurpegi ezagunez bete da gaur Euskal Zinemaren Galan
Zinemako zein beste arlo sozial eta politikoetako dozenaka aktore, zuzendari eta aurpegi ezagunen artean, Euskal Zinemaren Galak protagonista eztabaidaezina izan du: Jose Ramon Soroiz. Zinemira saria jaso du, baita Galan zirne guztien aintzatespen beroa ere.
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