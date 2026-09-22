Zinemaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zinemaldiko alfonbra gorria aurpegi ezagunez bete da gaur Euskal Zinemaren Galan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Zinemako zein beste arlo sozial eta politikoetako dozenaka aktore, zuzendari eta aurpegi ezagunen artean, Euskal Zinemaren Galak protagonista eztabaidaezina izan du: Jose Ramon Soroiz. Zinemira saria jaso du, baita Galan zirne guztien aintzatespen beroa ere.

Zinemaldia Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X