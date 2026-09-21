ZINEMALDIA
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"Agur esan barik" Gatiburen agur biraren dokumentala aurkeztu dute Zinemaldian

Iragarkia
18:00 - 20:00
Dokumentalaren aurkezpena

EITB

Azken eguneratzea

25 urteko ibilbidearen ondoren, Gatibu rock-taldeak agur esan zien agertokiei abenduaren 13an, kontzertu jendetsu batekin, BECen. Jabi Elortegi zinemagileak zuzenduta, dokumentalak azken biraren gaieneko kontakizuna egiten du, une erabakigarriez eta emozioz beteriko pasarte intimoez josita. Biraren kronika soilaz harago, filmak denboraren joanaz, eraldaketa pertsonal eta kolektiboaz, heldutasunaz eta agur esaten jakitearen garrantziaz hausnartzen du. Zinemira sailean aurkeztu dute.

Euskal musika Bizkaia Gernika Lumo Zinema Zinemaldia Donostia

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