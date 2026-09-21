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Presentan en Zinemaldia el documental 'Agur esan barik' sobre la gira de despedida de Gatibu
Tras 25 años de trayectoria, el grupo de rock Gatibu se despidió de los escenarios el pasado 13 de diciembre con un multitudinario concierto en el BEC de Barakaldo. El documental del cineasta Jabi Elortegi, que se ha estrenado este domingo en la sección Zinemira de Zinemaldi, acompaña a los integrantes de la banda de Gernika durante esta última gira, captando momentos clave y pasajes íntimos cargados de emoción.
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