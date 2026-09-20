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Foto de familia del jurado de la Sección Oficial de la 74ª edición del Festival de Cine de San Sebastián

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Esta mañana hemos visto posar al jurado de esta edición número 74 del Zinemaldia. Es la fotografía oficial de este jurado compuesto por siete miembros, entre ellos la actriz alavesa Patricia López Arnaiz, y presidido por el cineasta estadounidense Ira Sachis.

Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián

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