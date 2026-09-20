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Javier Ambrossi: "'La bola negra' es un grito contra la guerra y a favor de la libertad"

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la bola negra, los javis
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Javier Ambrossi: "Gerraren aurkako eta askatasunaren aldeko aldarria da 'La bola negra'"

EITB

Última actualización

Hoy se presenta una de las cintas más esperadas y qué más expectación está generando: "La Bola Negra" de 'los Javis', que encabeza la sección Perlak tras triunfar en Cannes; y compite por hacerse con el premio del público. Inspirada en una historia de Federico García Lorca, refleja la vida de tres hombres homosexuales de diferentes épocas. ETB ha estado con los protagonistas.

Actores Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián

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