Javier Ambrossi: "'La bola negra' es un grito contra la guerra y a favor de la libertad"

Hoy se presenta una de las cintas más esperadas y qué más expectación está generando: "La Bola Negra" de 'los Javis', que encabeza la sección Perlak tras triunfar en Cannes; y compite por hacerse con el premio del público. Inspirada en una historia de Federico García Lorca, refleja la vida de tres hombres homosexuales de diferentes épocas. ETB ha estado con los protagonistas.