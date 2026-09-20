ZINEMALDIA
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Javier Ambrossi: "Gerraren aurkako eta askatasunaren aldeko aldarria da 'La bola negra'"

Iragarkia
la bola negra, los javis
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

'Los Javis' zuzendari bikotearen La Bola Negra film entzutetsuaren txanda da gaurkoan Donostia Zinemaldian. Federico Garcia Lorcaren istorio batean inspiratuta dago, eta garai ezberdinetako hiru gizon homosexualen bizitzaz hitz egiten du. ETBrekin hitz egin dute protagonistek.

Aktoreak Zinemaldia Donostia

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