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Javier Ambrossi: "Gerraren aurkako eta askatasunaren aldeko aldarria da 'La bola negra'"
'Los Javis' zuzendari bikotearen La Bola Negra film entzutetsuaren txanda da gaurkoan Donostia Zinemaldian. Federico Garcia Lorcaren istorio batean inspiratuta dago, eta garai ezberdinetako hiru gizon homosexualen bizitzaz hitz egiten du. ETBrekin hitz egin dute protagonistek.
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