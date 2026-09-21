Donostiako Zinemaldia
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Penelope Cruzi so Donostian, "La bola negra" filmaren alfonbra gorrian

Iragarkia
18:00 - 20:00

Penelope Cruz, Javier Calvo eta Ambrossiren ondoan

EITB

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Javier Calvo eta Javier Ambrossi zuzendariak, Penelope Cruz aktoreak eta La bola negra filmaren gainontzeko aktoreak Donostiako Zinemaldiaren alfonbra gorrian izan dira igande honetan, filma jaialdiaren 74. edizioaren Perlak sailean aurkezten.

Zinemaldia Zinema Donostia

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