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Penelope Cruzi so Donostian, "La bola negra" filmaren alfonbra gorrian
Javier Calvo eta Javier Ambrossi zuzendariak, Penelope Cruz aktoreak eta La bola negra filmaren gainontzeko aktoreak Donostiako Zinemaldiaren alfonbra gorrian izan dira igande honetan, filma jaialdiaren 74. edizioaren Perlak sailean aurkezten.
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