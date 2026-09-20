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Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioko Sail Ofizialeko epaimahaiak familia-argazkia atera du
Gaur goizean ikusi dugu Zinemaldiko 74. edizio honetako epaimahaia lehen aldiz, 7 kidek osatzen duten taldeak argazki ofiziala atera baitu. Epaimahaikideetako bat Patricia Lopez Arnaiz aktore arabarra da, eta Ira Sachs zinemagile estatubatuarra da presidentea.
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