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Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioko Sail Ofizialeko epaimahaiak familia-argazkia atera du

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Gaur goizean ikusi dugu Zinemaldiko 74. edizio honetako epaimahaia lehen aldiz, 7 kidek osatzen duten taldeak argazki ofiziala atera baitu. Epaimahaikideetako bat Patricia Lopez Arnaiz aktore arabarra da, eta Ira Sachs zinemagile estatubatuarra da presidentea.

Zinemaldia Donostia

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