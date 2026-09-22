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Albiste izango dira: Euskal Zinemaren Gala Zinemaldian, Negu Gorriak elkartearen aurkako erasoa Ceutan eta NBEren Batzar Orokorra

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
GRAFCAV9191. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 21/09/2026.- La actriz y cantante, Ana Mena (i), atiende a sus admiradores tras presentar su película 'Furia 2', durante la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero.
Zinemaldia. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 22ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Euskal Zinemaren Gala Zinemaldian: Euskal zinemak egun handia du gaur, Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioan. 19:00etatik aurrera, Euskal Zinemaren Gala ospatuko da Victoria Eugenia antzokian. Zuzenean, Orain-en.

- Negu Gorriak elkartearen aurkako erasoa Ceutan: Negu Gorriak-Derecho a Techo talde nafarrak astelehen honetan salatu duenez, Iruñetik Ceutara migratzaileekin lan egiten duten erakundeei laguntzera joandako taldeko kideek heriotza-mehatxuak jaso dituzte, eta dei egin dute "elkartasuna geldi ez dadin".

- NBEren Batzar Orokorra: NBEren Batzar Nagusiak 71 estatuburu, 45 gobernuburu eta 11 presidenteorde hartuko ditu aste honetan, Ekialde Hurbila, Ukraina eta adimen artifiziala hizpide nagusi direla.

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