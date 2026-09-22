Albiste izango dira: Euskal Zinemaren Gala Zinemaldian, Negu Gorriak elkartearen aurkako erasoa Ceutan eta NBEren Batzar Orokorra
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 22ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Euskal Zinemaren Gala Zinemaldian: Euskal zinemak egun handia du gaur, Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioan. 19:00etatik aurrera, Euskal Zinemaren Gala ospatuko da Victoria Eugenia antzokian. Zuzenean, Orain-en.
- Negu Gorriak elkartearen aurkako erasoa Ceutan: Negu Gorriak-Derecho a Techo talde nafarrak astelehen honetan salatu duenez, Iruñetik Ceutara migratzaileekin lan egiten duten erakundeei laguntzera joandako taldeko kideek heriotza-mehatxuak jaso dituzte, eta dei egin dute "elkartasuna geldi ez dadin".
- NBEren Batzar Orokorra: NBEren Batzar Nagusiak 71 estatuburu, 45 gobernuburu eta 11 presidenteorde hartuko ditu aste honetan, Ekialde Hurbila, Ukraina eta adimen artifiziala hizpide nagusi direla.