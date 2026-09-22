Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 22 de septiembre de 2026:

- Gala del Cine Vasco en el Zinemaldia: El cine vasco vivirá este martes su gran día en la 74ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. A partir de las 19:00 horas, el teatro Victoria Eugenia de la ciudad se convertirá en el escenario de la Gran Gala del Cine Vasco. En directo en Orain.

- Ataque a la asociación Negu Gorriak en Ceuta: El colectivo navarro Negu Gorriak-Derecho a Techo ha denunciado este lunes que integrantes del grupo desplazado desde Pamplona a Ceuta para colaborar con organizaciones que trabajan con personas migrantes han recibido amenazas de muerte y ha hecho un llamamiento a que estos hechos "no hagan que se detenga la solidaridad".

- Asamblea General de la ONU: La Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana, contará con la presencia de 71 jefes de Estado, 45 jefes de Gobierno y 11 vicepresidentes, y con Ucrania, Oriente Medio y la IA como temas candentes.