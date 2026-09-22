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Será noticia: la Gala del Cine Vasco en el Zinemaldia, el ataque a la asociación Negu Gorriak en Ceuta y la Asamblea General de la ONU

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

GRAFCAV9191. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 21/09/2026.- La actriz y cantante, Ana Mena (i), atiende a sus admiradores tras presentar su película 'Furia 2', durante la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero.
Festival de Cine. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Euskal Zinemaren Gala Zinemaldian, Negu Gorriak elkartearen aurkako erasoa Ceutan eta NBEren Batzar Orokorra

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 22 de septiembre de 2026:

- Gala del Cine Vasco en el Zinemaldia: El cine vasco vivirá este martes su gran día en la 74ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. A partir de las 19:00 horas, el teatro Victoria Eugenia de la ciudad se convertirá en el escenario de la Gran Gala del Cine Vasco. En directo en Orain.

- Ataque a la asociación Negu Gorriak en Ceuta: El colectivo navarro Negu Gorriak-Derecho a Techo ha denunciado este lunes que integrantes del grupo desplazado desde Pamplona a Ceuta para colaborar con organizaciones que trabajan con personas migrantes han recibido amenazas de muerte y ha hecho un llamamiento a que estos hechos "no hagan que se detenga la solidaridad".

- Asamblea General de la ONU: La Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana, contará con la presencia de 71 jefes de Estado, 45 jefes de Gobierno y 11 vicepresidentes, y con Ucrania, Oriente Medio y la IA como temas candentes.

Festival de Cine de San Sebastián Onu Organización Naciones Unidas Migración Cine

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