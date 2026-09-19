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Naomi Watts homenajea a David Lynch al recoger el Premio Donostia

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zinemaldia 2026: David Lynch gogoan izan du Naomi Wattsek Donostia Saria eskuratzean

EITB

Última actualización

Muy emocionada, la actriz australiana ha agradecido al Festival de Cine de San Sebastián la concesión de este premio. Ha destacado que soñaba con ser intérprete desde pequeña y que tras recibir muchas negativas, fue David Lynch quien le abrió las puertas del éxito con "Mulholland Drive". "El cine es el arte más bello que existe y necesitamos más que nunca que nos cuenten historias", ha reflexionado, y ha terminado su discurso de agradecimiento reivindicado la presencia de mujeres de más de 40 años en pantalla. (Traducción en euskera sobre el discurso).

Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián Actores Cine

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