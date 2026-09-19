Muy emocionada, la actriz australiana ha agradecido al Festival de Cine de San Sebastián la concesión de este premio. Ha destacado que soñaba con ser intérprete desde pequeña y que tras recibir muchas negativas, fue David Lynch quien le abrió las puertas del éxito con "Mulholland Drive". "El cine es el arte más bello que existe y necesitamos más que nunca que nos cuenten historias", ha reflexionado, y ha terminado su discurso de agradecimiento reivindicado la presencia de mujeres de más de 40 años en pantalla. (Traducción en euskera sobre el discurso).