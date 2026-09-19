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En directo: rueda de prensa de la película ‘The Housewife’, con Naomi Watts
Euskaraz irakurri: Zuzenean: "The Housewife" filmaren prentsaurrekoa, Naomi Wattsekin
Sigue en directo, a partir de las 10:35, la rueda de prensa del Festival de Cine de San Sebastián sobre la película ‘The Housewife’, protagonizada por Naomi Watts, que será galardonada esta noche con el Premio Donostia.
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