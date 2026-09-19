Zinemaldia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

En directo: rueda de prensa de la película ‘The Housewife’, con Naomi Watts

Euskaraz irakurri: Zuzenean: "The Housewife" filmaren prentsaurrekoa, Naomi Wattsekin

EITB

Última actualización

Sigue en directo, a partir de las 10:35, la rueda de prensa del Festival de Cine de San Sebastián sobre la película ‘The Housewife’, protagonizada por Naomi Watts, que será galardonada esta noche con el Premio Donostia.

Festival de Cine de San Sebastián Cine

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X