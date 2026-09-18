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En directo: gala de apertura del Zinemaldia

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18:00 - 20:00
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Euskaraz irakurri: Zuzenean: Zinemaldiaren irekiera ekitaldia

Última actualización

En directo, desde el Kursaal, el festival de cine de San Sebastián echa a andar.
Festival de Cine de San Sebastián Cine Donostia-San Sebastián

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