ZUZENEAN
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Zuzenean: Zinemaldiaren irekiera gala

Iragarkia
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18:00 - 20:00
egun
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Azken eguneratzea

Kursaaletik, zuzenean, Donostiako Zinemaldia abiatuko da. 

Zinemaldia Zinema Donostia

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