Zinemaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Igor Legarreta: "Familia baten barne ekaitzak kontatu nahi genituen 'Inurri itsuak' filmean"

Iragarkia
18:00 - 20:00

Natxo Velez | Leire Altamira

Azken eguneratzea

Zuzendari leioaztarra arduratuko da Zinemaldiaren 74. edizioko Zinemira saila irekitzeaz "Inurri itsuak" Ramiro Pinillaren "Las ciegas hormigas" eleberriaren pantaila handirako egokitzapenarekin. Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituen filmari buruz hitz egingo dugu berarekin. 

Zinemaldia Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X