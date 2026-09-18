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Igor Legarreta: "Familia baten barne ekaitzak kontatu nahi genituen 'Inurri itsuak' filmean"
Zuzendari leioaztarra arduratuko da Zinemaldiaren 74. edizioko Zinemira saila irekitzeaz "Inurri itsuak" Ramiro Pinillaren "Las ciegas hormigas" eleberriaren pantaila handirako egokitzapenarekin. Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituen filmari buruz hitz egingo dugu berarekin.
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