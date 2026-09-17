DONOSTIA ZINEMALDIA

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Rebordinos, bere azken Zinemaldian: "30 urte daramatzat jaialdian, eta larruazaleko poro guztietatik darit"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Jose Luis Rebordinosek aurten Zinemaldiari agur esango dio. Bere agintaldian jauzi kualitatiboa eman du industrian, urtea osoan zehar dabil orain, eta artxiboa kontserbatzen hasi da. Gainera, euskal zinemak leku nabarmena eskuratu du lehia ofizialean. Zuzendariak esan duenez, aurreko urteetan adina lan egin du, eta jaialdian zehar hunkito egingo dela onartu du.

Zinemaldia Zinema Donostia

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