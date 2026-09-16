Donostia
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Orlando Bloom, Zinemaldira iritsi den lehen zinema-izarra

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Aktore britainiarrak Werner Herzogi emango dio ostiralean Donostia Saria. Gaur, 12:30ean zen iristekoa Donostiara, baina aurreikusitakoa baino ordubete beranduago heldu da.

Kultura Zinema Zinemaldia Donostia

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

'Naza', Veneziako Mostra hunkituta utzi duen Gazako sarraskiari buruzko dokumentala

Gazako sarraskia salatzen duen dokumentalak ikus-entzuleak hunkituta utzi ditu ostegun honetan Veneziako Nazioarteko Zinemaldian. Yuval Abraham eta Rachel Szor israeldarrek zuzendutako filmak agente israeldarren testigantzak biltzen ditu, Palestina suntsitzeko eta palestinarrak erailtzeko jarraitutako estrategia militar eta teknologikoaren inguruan. Filma aurtengo Donostiako Zinemaldian izango da ikusgai, Perlak sailaren barruan.

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