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Catherine Zeta-Jones Bilbora itzuliko da irailaren 29an, 'Kill Jackie' telesaila aurkezteko

Telesaila Bilbon, Getxon eta Bardeetan grabatu zen iaz. Horrez gain, EITBren plato berria estreinatu zuten telesaila ekoizteko. 

catherine zeta jones EFE
Catherine Zeta-Jones. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Catherine Zeta-Jones aktore britainiarra Bilbora itzuliko da irailaren 29an, 'Kill Jackie' telesaila aurkeztera. Izan ere Bizkaiko hainbat puntutan eta Bardeetan grabatu zuten telesail horren zati bat. 

Thriller berria urriaren 2an estreinatuko da HBO Maxen, eta irailaren 29an aurkeztuko da Bilboko Euskalduna Jauregian, aktorea eta ekoizpenaren arduradunak bertan direla.

Antolatzaileek astearte honetan jakinarazi dutenez, Oscar Jaenada, Sidse Babett Knudsen, Hattie Hook, Darci Shaw, Christine Adams eta Julian Rhind Tutt aktoreek ere parte hartuko dute aurkezpen ekitaldian.

Euskal Herrian, Bilbo, Getxo eta Bardea bezalako eszenatoki nabarmenak izan zituen filmaketak, EITBren plato berriaren instalazioak estreinatzeaz gain. 

Telesaila EITBn ikusi ahal izango da 2027an.

 

Bilbo Zinema

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
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