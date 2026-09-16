Orlando Bloom, la primera estrella de cine en llegar al Zinemaldia
El actor británico, que entregará este viernes el Premio Donostia a Werner Herzog, tenía previsto llegar a San Sebastián a las 12:30, pero lo ha hecho una hora más tarde.
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La ceremonia se llevará a cabo el 14 de marzo de 2027.
Catherine Zeta-Jones vuelve a Bilbao el 29 de septiembre para presentar la serie 'Kill Jackie', rodada en la capital vizcaína
En Euskal Herria, el rodaje tuvo como escenarios destacados como Bilbao, Getxo y las Bardenas Reales, además de estrenar las instalaciones del nuevo plató de EITB.
La película vasca 'Salitre' de Norma Vila inaugurará la 37 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián
Salitre, filme protagonizado por Nagore Aranburu y Haizea Carneros, es el primer largometraje dirigido por Norma Vila (Bilbao, 1983). Además, la artista Samantha Hudson ofrecerá un concierto en la Casa de Cultura Intxaurrondo el 29 de octubre.
El cine vasco celebrará su gala el 22 de septiembre en el Zinemaldia, de la mano de EITB
Las actrices Miren Gaztañaga y Ane Gabarain presentarán la gala que se celebrará en el teatro Victoria Eugenia. El actor José Ramón Soroiz recibirá el Premio Zinemira, y el guionista y director Alberto Gastesi será galardonado con el premio Egile Berriak de EITB.
El Zinemaldia agota las entradas para algunas de sus sesiones en apenas una hora
Las películas Sacamantecas y La bola negra, entre otras, ya no tienen localidades disponibles
Ya están a la venta las entradas del Zinemaldia
A las 09:00 de la mañana se ha abierto la venta tanto online como en taquilla. Como en ediciones anteriores, será una venta escalonada, es decir, hoy sólo se pueden adquirir entradas para los tres primeros días.
Presentamos el cartel de la película "Azken agurra"
La nueva película de Koldo Almandoz se estrenará fuera de competición en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián. El tercer largometraje de Koldo Almandoz, un “dramedia existencialista”, cuenta con la participación de EITB.
'Naza', el documental sobre la aniquilación de Gaza que ha sobrecogido a la Mostra de Venecia
El documental, que denuncia la masacre de la población palestina en Gaza, ha recibido este jueves una ovación cerrada en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La cinta, de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, recoge testimonios de agentes israelíes sobre la estrategia militar y tecnológica seguida para arrasar el enclave palestino y asesinar a su población. El filme se proyectará en el Zinemaldia de Donostia de este año, dentro de su sección Perlak.
Patricia López Arnaiz recibirá el premio Gure Zinema en el Zinemaldia
La actriz alavesa recibirá el 19 de septiembre el premio de la plataforma de agentes cinematográficos de Euskal Herria gracias a “una trayectoria que en los últimos años la ha situado entre las actrices más destacadas del panorama cinematográfico".