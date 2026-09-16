San Sebastián
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Orlando Bloom, la primera estrella de cine en llegar al Zinemaldia

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Orlando Bloom, Zinemaldira iritsi den lehen zinema-izarra

EITB

Última actualización

El actor británico, que entregará este viernes el Premio Donostia a Werner Herzog, tenía previsto llegar a San Sebastián a las 12:30, pero lo ha hecho una hora más tarde.

Cultura Cine Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

'Naza', el documental sobre la aniquilación de Gaza que ha sobrecogido a la Mostra de Venecia

El documental, que denuncia la masacre de la población palestina en Gaza, ha recibido este jueves una ovación cerrada en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La cinta, de los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, recoge testimonios de agentes israelíes sobre la estrategia militar y tecnológica seguida para arrasar el enclave palestino y asesinar a su población. El filme se proyectará en el Zinemaldia de Donostia de este año, dentro de su sección Perlak.
Cargar más
Publicidad
X