Oscar Sariak 2027
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"Los domingos" kanpoan utzita, "La bola negra" jarri du Oscarretarako bidean Espainiako Zinema Akademiak

2027ko martxoaren 14an banatuko dituzte Oscar sariak.

"Los domingos" filma

Alauda Ruiz de Azuaren Los domingos pelikula

EITB

Azken eguneratzea

Javier Calvo eta Javier Ambrossi zinemagileen La bola negra pelikula Oscar sarietarako bidean kokatu da, nazioarteko film onenaren saria lortzeko lehian sartu baita, Espainiako Zinema Akademiak gaur iragarri duenez.

Federico Garcia Lorcaren istorio batean ardaztuta dago pelikula. Hain zuzen ere, hiru gizon homosexualen bizitzak ditu oinarri. 

Cannesko jaialdian zuzendaritza onenaren saria eskuratu zuen, eta Oscarretarako hautagaien artean indar handiena zuen filma zen, nahiz eta Rodrigo Sorogoyenen El ser querido eta Alauda Ruiz de Azuaren Los domingos pelikulek ere bazuten horretarako aukera.

Iragarpena Alejandro Amenabar zinemagileak egin du. 2005ean nazioarteko pelikula onenaren golardoa lortu zuen berak Mar adentro filmari esker.

Kultura Zinema Oscarrak

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18:00 - 20:00
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