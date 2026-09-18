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Igor Legarreta: "En 'Inurri itsuak' queríamos contar las tormentas internas de una familia"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Igor Legarreta: "'Familia baten barne ekaitzak kontatu nahi genituen Inurri itsuak' filmean"

Natxo Velez | Leire Altamira

Última actualización

El director leioaztarra es el encargado de abrir la sección Zinemira de la 74ª edición del Zinemaldia con "Inurri itsuak", adptación para la gran pantalla de la novela de Ramiro Pinilla "Las ciegas hormigas". Hablamos con él sobre la película, protagonizada por Urko Olazabal e Itziar Ituño. 

Festival de Cine de San Sebastián Cine

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