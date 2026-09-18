“Inurri itsuak”, la vida mancha

Sabas Jáuregui, el protagonista de Inurri itsuak interpretado por Urko Olazabal, no sabe o no puede ser humano; se niega o ha visto negada su capacidad para sentir, dudar, empatizar, emocionarse, cambiar, reflexionar y retroceder. Sobre todo ello, Sabas eleva invariablemente, tanto en la novela como en la película, su implacable afán por sobrevivir a su manera, arrasando con todo y arrastrando a todos.

En la década de 1930, durante una noche de fuerte galerna cuya potencia Legarreta logra atrapar tras la cámara –la lluvia cala al espectador, el viento lo agita y la espuma lo salpica–, un carguero repleto de carbón encallará en la costa de Getxo. Las familias getxoztarras de clase popular, entre ellas los Jauregui, verán entonces una oportunidad para, por fin, no pasar frío ese invierno.