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Zinemaldia abre el telón con una alfombra roja llena de estrellas
Euskaraz irakurri: Izarrez bete da alfonbra gorria, 74. Zinemaldia abiatzeko
San Sebastián vuelve a convertirse en el gran escaparate del cine. Actores, directores y rostros conocidos de la sociedad vasca se han dado cita en el arranque de la 74ª edición del Zinemaldia, una edición que llega con grandes expectativas.
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