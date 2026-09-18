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Zinemaldia abre el telón con una alfombra roja llena de estrellas

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Izarrez bete da alfonbra gorria, 74. Zinemaldia abiatzeko

EITB

Última actualización

San Sebastián vuelve a convertirse en el gran escaparate del cine. Actores, directores y rostros conocidos de la sociedad vasca se han dado cita en el arranque de la 74ª edición del Zinemaldia, una edición que llega con grandes expectativas.

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