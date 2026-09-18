ZINEMALDIA
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Izarrez bete da alfonbra gorria, 74. Zinemaldia abiatzeko

Iragarkia
ZINEMALDIA IREKIERA
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Zinemaren erakusleiho handi bihurtu da berriro ere Donostia. Urtero bezala, aktoreak, zuzendariak eta euskal gizarteko aurpegi ezagun ugari izan dira irekiera ekitaldian. Bederatzi egunetan 229 film ikusi ahalko dira; 31 euskal produkzioak dira, eta Urrezko Maskorraren lehian 17 film arituko dira

Eguneko Titularrak Zinemaldia Kultura Donostia Zinema

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