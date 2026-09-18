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Naomi Watts Zinemaldira iritsi da Donostia Saria jasotzeko

Iragarkia
Naomi Watts Zinemaldia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Naomi Watts aktore eta ekoizle britainiarrak Donostia Saria jasoko du irailaren 19an, larunbatean, Kursaalen egingo den galan. Gala horretan, The Housewife film luzea aurkeztuko du, Ben Shirinian kanadarrak zuzendutako lehen film luzea.

Zinemaldia Zinema Donostia

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