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Naomi Watts Zinemaldira iritsi da Donostia Saria jasotzeko
Naomi Watts aktore eta ekoizle britainiarrak Donostia Saria jasoko du irailaren 19an, larunbatean, Kursaalen egingo den galan. Gala horretan, The Housewife film luzea aurkeztuko du, Ben Shirinian kanadarrak zuzendutako lehen film luzea.
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