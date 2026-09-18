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Naomi Watts llega al Zinemaldia para recibir el Premio Donostia
Euskaraz irakurri: Naomi Watts Zinemaldira iritsi da Donostia Saria jasotzeko
La actriz y productora británica, Naomi Watts, recibirá el Premio Donostia el sábado 19 de septiembre en una gala en el Kursaal. Además, presentará en la 74ª edición del Festival de San Sebastián el largometraje The Housewife (La esposa perfecta), debut en la dirección del canadiense Ben Shirinian.
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