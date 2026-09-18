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Naomi Watts llega al Zinemaldia para recibir el Premio Donostia

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Naomi Watts Zinemaldia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Naomi Watts Zinemaldira iritsi da Donostia Saria jasotzeko

EITB

Última actualización

La actriz y productora británica, Naomi Watts, recibirá el Premio Donostia el sábado 19 de septiembre en una gala en el Kursaal. Además, presentará en la 74ª edición del Festival de San Sebastián el largometraje The Housewife (La esposa perfecta), debut en la dirección del canadiense Ben Shirinian.

Festival de Cine de San Sebastián Cine Donostia-San Sebastián

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