Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Zuzenean: "The Housewife" filmaren prentsaurrekoa, Naomi Wattsekin
Jarraitu zuzenean, 10:35etik aurrera, Donostiako Zinemaldiak Naomi Watts protagonista duen "The Housewife" filmari buruzko prentsaurrekoa. Wattsek gaur gauean Donostia Saria jasoko du.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Zinemaldia, Naomi Wattsen doinura dantzan bigarren egunean
ZUZENEAN
Duela min.
Euskara eta bertsolaritza goratuz eskertu du Donostia Saria Herzogek: "Poeten herriak eman dit saria"
ZUZENEAN
Duela min.
Izarrez bete da alfonbra gorria, 74. Zinemaldia abiatzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Naomi Watts Zinemaldira iritsi da Donostia Saria jasotzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Zuzenean: Zinemaldiaren irekiera gala
ZUZENEAN
Duela min.
Ikatzak dena zikintzen du eta nik izan ez zenagatik egiten dut negar
ZUZENEAN
Duela min.
“Inurri itsuak”, bizitza zikina
ZUZENEAN
Duela min.
Igor Legarreta: "Familia baten barne ekaitzak kontatu nahi genituen 'Inurri itsuak' filmean"
ZUZENEAN
Duela min.
Rebordinos, bere azken Zinemaldian: "30 urte daramatzat jaialdian, eta larruazaleko poro guztietatik darit"
Gehiago ikusi