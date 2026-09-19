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Zuzenean: "The Housewife" filmaren prentsaurrekoa, Naomi Wattsekin

EITB

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Jarraitu zuzenean, 10:35etik aurrera, Donostiako Zinemaldiak Naomi Watts protagonista duen "The Housewife" filmari buruzko prentsaurrekoa. Wattsek gaur gauean Donostia Saria jasoko du.

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