Zinemaldia, Naomi Wattsen doinura dantzan bigarren egunean
Naomi Watts britainiar aktorea atzo eguerdian iritsi zen Donostiara, baina gaur izango ditu begirada guztiak bere gain Donostiako zinema jaialdian; gaur, larunbatarekin, Donostia saria jasoko du Mulholland Drive David Lynchen filmeko protagonistak.
22:15ean hasiko da Zinemaldiaren ohorezko saria emateko gala, eta JA Bayonaren eskutik jasoko du garaikurra aktoreak, Lo imposible filmean zuzendu zuen zinemagilearen eskutik, hain zuzen ere.
Aurtengo jaialdian, The Housewife filma aurkeztuko du Wattsek, Ben Shirinian zuzendariaren lehen film luzea. Protagonistak ustezko nazi bat New Yorken ezkutatuta bizi dela jakin, eta susmagarri nagusiaren emazte maitagarriaren adiskide egingo da.
Bi sari gehiago banatuko dira Zinemaldiaren bigarren jardunaldi honetan. Patricia Lopez Arnaiz aktoreak Gure Zinema saria jasoko du, eta Carmen Machik Espainiako Zinematografia saria.
Bestalde, Sail Ofizialean, 5 minutos más Javier Ruiz Caldera kataluniar zuzendariaren film espainiarra aurkeztuko dute, eta Zinemira euskal zinemaren atalean Itzalak argitzen dokumentala eta Simulacro Nitya Lopez Saituaren filma.
Musika eta zinema uztartuta, Euskadiko Orkestrak kontzertua eskainiko du 18:00etan Belodromoan. Juan Jose Oconek zuzenduta eta Donostiako Orfeoiak eta Andoni Martinez Barañano tenorrak lagunduta, Carmelo Bernaolaren pieza-sorta bat interpretatuko dute (Verano Azul, Tormento, La clave…) baita Sacamantecas eta Winnipeg, el barco de la Esperanza filmetako musika ere.