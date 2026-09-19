ZINEMALDIA
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David Lynch gogoan izan du Naomi Wattsek Donostia Saria eskuratzean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Oso hunkituta, eskerrak eman dizkio Donostiako Zinemaldiari saria hau emateagatik. Txikitatik amets egiten zuela antzezle izatearekin nabarmendu du eta ezezko askoren ostean, David Lynchek ireki zizkiola ateak, “Mulholland Drive” filmarekin. “Zinema da dagoen arterik ederrena eta inoiz baino gehiago behar dugu istorioak konta diezaguten”, hausnartu du, eta 40tik gorako emakumeen presentzia ere aldarrikatu du bere esker hitzaldia amaitzeko (euskarazko itzulpena bere hitzen gainean).

Zinemaldia Donostia Aktoreak Zinema

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