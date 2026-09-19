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Patricia Lopez Arnaizek hunkituta jaso du Gure Zinema saria
Zinemaren euskal sektoreak ematen duen Gure Zinema saria jaso du Patricia Lopez Arnaiz aktore gasteiztarrak. Bi goya eta zilarrezko maskor bat dituen aktoreak sariak pilatzen jarraitzen du.
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