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Patricia Lopez Arnaizek hunkituta jaso du Gure Zinema saria 

Iragarkia
Premio Gure Zinema a Patricia López Arnaiz
18:00 - 20:00
Jon Garaño eta Patricia López Arnaiz. Argazkia: Orain.

Azken eguneratzea

Zinemaren euskal sektoreak ematen duen Gure Zinema saria jaso du Patricia Lopez Arnaiz aktore gasteiztarrak. Bi goya eta zilarrezko maskor bat dituen aktoreak sariak pilatzen jarraitzen du.

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