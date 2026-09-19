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Una emocionada Patricia López Arnaiz recibe el premio Gure Zinema

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Premio Gure Zinema a Patricia López Arnaiz
18:00 - 20:00
Jon Garaño y Patricia López Arnaiz. Foto: Orain.

Última actualización

La actriz vitoriana ha recibido el premio de la mano del director Jon Garaño y se ha mostrado muy agradecida a toda la gente de los equipos de las películas que le han hecho las cosas fáciles para que ella haya podido hacer su "aportación" en cada rodaje.

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