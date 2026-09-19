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Una emocionada Patricia López Arnaiz recibe el premio Gure Zinema
La actriz vitoriana ha recibido el premio de la mano del director Jon Garaño y se ha mostrado muy agradecida a toda la gente de los equipos de las películas que le han hecho las cosas fáciles para que ella haya podido hacer su "aportación" en cada rodaje.
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