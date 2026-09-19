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Naomi Watts destaca que el cine es, "ahora más que nunca, un medio muy potente para contar historias"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Naomi Watts: "Orain inoiz baino gehiago, uste dut zinema istorioak kontatzeko bitarteko indartsua dela"

EITB

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La actriz Naomi Watts, que esta noche recibirá el segundo Premio Donostia de la 74ª edición del Festival de Cine de San Sebastián en el que presenta fuera de concurso The Housewife (La esposa perfecta) de Ben Shirinian, ha destacado que el cine es "ahora más que nunca un medio muy potente para contar historias", al tiempo que ha confesado que le encanta a través de su trabajo contribuir a "cambiar formas de pensar y ayudar a la psique humana a entenderse".

Festival de Cine de San Sebastián Cine

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