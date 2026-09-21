Será noticia: Brad Pitt llega al Zinemaldia, elecciones en Alemania y protestas en Ceuta

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 21 de septiembre de 2026:

- Brad Pitt en el Zinemaldia: El actor estadounidense ha desatado la locura a su llegada a la capital.

- Elecciones en Alemania: Die Linke, la izquierda alemana, con su candidata a alcaldesa Elif Eralp, ha ganado las elecciones regionales en Berlín con el 27,7 % de los votos, mientras que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) se ha impuesto en el estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania al conseguir un 38,2 %, según el escrutinio oficial, pero no podrá gobernar, tras la unión anunciada por los demás partidos. La Unión Cristianodemócrata (CDU), formación del canciller alemán, Friedrich Merz, se ha hundido hasta el 4,9 %, quedando fuera del Parlamento regional, al no llegar al mínimo del 5 %.

- Situación en Ceuta: La Policía Nacional ha lanzado disparos al aire en la tarde de este domingo durante una protesta organizada por vecinos de Ceuta contra la llegada de la asociación pamplonesa "Negu Gorriak/Derecho a Techo", a cuyos miembros han acusado de "radicales", "proetarras" y de venir para "romper la convivencia".