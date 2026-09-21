Albiste izango dira: Brad Pitt Zinemaldian, hauteskundeak Alemanian eta protestak Ceutan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 15ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Brad Pitt Zinemaldian: aktore estatubatuarrak eromena ekarri du hiriburura iritsi denean.
- Alemaniako hauteskundeak: Die Linke, Alemaniako ezkerrak, Elif Eralp alkategaiarekin, irabazi ditu Berlingo eskualdeko hauteskundeak botoen % 27,7rekin, eta Alemaniarako Alternatiba eskuin muturreko alderdia (AfD) gailendu da Mecklemburgo-Antepomeraniako ipar-ekialdeko estatu federatuan, % 38,2 lortu baitu, zenbaketa ofizialaren arabera, baina ezin izango du gobernatu, gainerako alderdiek iragarritako batasunaren ondoren. Friedrich Merz Alemaniako kantzilerraren alderdia % 4,9raino hondoratu da, eta eskualdeko parlamentutik kanpo geratu da, ez baita % 5era iritsi.
- Ceutako egoera: Polizia Nazionalak tiro batzuk bota ditu airera igande arratsalde honetan, Ceutako bizilagunek antolatutako protesta batean, "Negu Gorriak/Derecho a Techo" elkarte iruindarraren etorreraren aurka. Elkarte horretako kideei "erradikalak", "proetarrak" eta "elkarbizitza haustera" etortzea leporatu diete.