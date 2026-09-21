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Brad Pittek zoramena eragin du Donostiara iristean
Brad Pitt Donostian da jada, Zinemaldia dela eta. Aktorea Maria Cristina Hotelera iritsi da, eta bertan hartu du ostatu hirian egon den bitartean, edizio honetako zinema-ekitaldi handienetako batean parte hartzeko. Aktorea jaialdira itzuli da 'Heart of the Beast' ('Piztiaren bihotzean') David Ayerrek zuzendutako film berria aurkeztera.
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