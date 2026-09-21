ZINEMALDIA
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Brad Pittek zoramena eragin du Donostiara iristean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Brad Pitt Donostian da jada, Zinemaldia dela eta. Aktorea Maria Cristina Hotelera iritsi da, eta bertan hartu du ostatu hirian egon den bitartean, edizio honetako zinema-ekitaldi handienetako batean parte hartzeko. Aktorea jaialdira itzuli da 'Heart of the Beast' ('Piztiaren bihotzean') David Ayerrek zuzendutako film berria aurkeztera.

Zinemaldia Zinema Donostia

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