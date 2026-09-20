"Sacamantecas", la nueva película de David Pérez Sañudo, inicia su andadura en la Sección Oficial fuera de concurso

El Festival de San Sebastián comenzará hoy, domingo, a hablar de Sacamantecas"La nueva obra de David Pérez Sañudo, que se estrena dentro de la Sección Oficial fuera de concurso. Tras el estreno de hoy, será mañana, lunes, la protagonista de la Gala RTVE-EITB, con una proyección especial a las 22:00 horas en el Teatro Victoria Eugenia.

Se trata de una producción en euskera de La Claqueta PC, Amania Films, La Cruda Realidad y la belga Caviar, y es una de las 20 películas del 74 Zinemaldia que cuenta con la participación de EITB.

Ambientada en la Álava del siglo XIX, tiene en su título a Juan Díaz de Garayo, el campesino analfabeto que estranguló a varias mujeres en las afueras de Vitoria-Gasteiz, Pérez Sañudo, que firma el guion junto a Sergio Granda, trata de buscar por qué persona como el campesino alavés termina convirtiéndose en un asesino de mujeres.