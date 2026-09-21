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Ricardo Darín ya está en San Sebastián

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ricardo Darin Donostiara iritsi da

Última actualización

El actor y productor argentino, protagonista del cartel  de este año y galardonado con el premio Donostia en 2017, ha llegado al Hotel María Cristina. Este año presentará la película Lo dejamos acá, de Hernán Goldfrid.  

Festival de Cine de San Sebastián Cine

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