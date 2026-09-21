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Ricardo Darín ya está en San Sebastián
Euskaraz irakurri: Ricardo Darin Donostiara iritsi da
El actor y productor argentino, protagonista del cartel de este año y galardonado con el premio Donostia en 2017, ha llegado al Hotel María Cristina. Este año presentará la película Lo dejamos acá, de Hernán Goldfrid.
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