El cine vasco vivirá este martes su gran día en la 74ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. A partir de las 19:00 horas, el teatro Victoria Eugenia de la ciudad se convertirá en el escenario de la Gran Gala del Cine Vasco, y, además, se estrenarán dos producciones vascas, Azken agurra de Koldo Almandoz en la Sección Oficial, fuera de concurso, y Esta soledad de Javier Giner en la sección New Directors.

La gran cita del día se podrá seguir en directo a partir de las 19:00 horas. Las actrices Miren Gaztañaga y Ane Gabarain presentarán el gran encuentro de agentes de la cinematografía vasca, y el actor Jose Ramon Soroiz recibirá el principal galardón de la noche.

En el mismo festival en que el año pasado recibió la Concha de Plata a la mejor interpretación, Soroiz recogerá esta vez el premio honorífico Zinemira, que Zinemaldia y la asociación de productores EPE-Ibaia entrega cada año a una persona con una trayectoria distinguida en el cine vasco. Antes que el intérprete de Legorreta, han recibido el premio, entre otra y otros, Imanol Uribe, Álex Angulo, Karmele soler, Julía Juaniz, el programa Kimuak, Elena Irureta y Telmo Esnal y Asier Altuna.

Soroiz no será el único premiado de la gala, en la que también se galardonará a Alberto Gastesi, premio EITB Egile Berriak; Alauda Ruiz de Azua, premio al mejor guion de GIDOI y SGAE por Los domingos; la propia película ganadora de la última Concha de Oro, premio EZAE a la película con más espectadores y espectadoras el año pasado; Ana Díez (Ander eta Yul), premio Filmoteca Vasca; y Aitziber Garmendia, premio EAB Distira de la Unión de Actores Vascos.

Además, el director donostiarra Koldo Almandoz estrenará su largometraje Azken agurra en la Sección Oficial, fuera de concurso, y el barakaldés Javier Giner hará lo propio con su primer largometraje, Esta soledad, en la sección New Directors, que recoge primeras o segundas películas de diferentes cineastas.

Finalmente, en la Sección Oficial se podrán ver este martes El mal padre (Roberto Bueso), Bajañi (Fernando Trueba, fuera de concurso), Tender loving care (Mike Leigh) y Artakalan (Yeşim Ustaoğlu, directora de la película Pandora'nin kutusu, ganadora de la Concha de Oro en 2008).