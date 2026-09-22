Zinemaldia
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Dena prest, Euskal Zinemaren Galarako

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Victoria Eugenia antzokiak Euskal Zinemaren Gala hartuko du gaur 19:00etatik aurrera, Zinemaldian. Miren Gaztañagak eta Ane Gabarainek aurkeztuko duten ekitaldian, Jose Ramon Soroizek Zinemira saria jasoko du, eta Alberto Gastesik, EITB Egile Berriak saria. 

Zinemaldia Zinema

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