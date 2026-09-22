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Euskal Zinemaren Gala Handia, zuzenean

Iragarkia
Euskal Zinemaren Gala Handia Efe Zinemaldia
18:00 - 20:00
egun
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Euskal Zinemaren Gala Handia Efe Zinemaldia

Azken eguneratzea

Euskal zinemaren eragile guztiak bilduko dituen Euskal Zinemaren Gala Handia Miren Gaztañagak eta Ane Gabarainek aurkeztuko dute.
Zinemaldia Zinema Donostia

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