EN DIRECTO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Gran Gala del Cine Vasco del Zinemaldia, en directo

Publicidad
Euskal Zinemaren Gala Handia Efe Zinemaldia
18:00 - 20:00
días
:
:
Avisar cuando empiece Eliminar de Mis avisos
Euskal Zinemaren Gala Handia Efe Zinemaldia
Euskaraz irakurri: Euskal Zinemaren Gala Handia, zuzenean

Última actualización

La Gran Gala del Cine Vasco, que reunirá a todos los agentes del cine vasco, será presentada por Miren Gaztañaga y Ane Gabarain.
Festival de Cine de San Sebastián Cine Donostia-San Sebastián

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X