No es fácil definir qué es el cine vasco, es tan complicado como definir qué es ser vasco, pero se trata de una cuestión importante y una discusión apremiante. Hemos preguntado a diferentes agentes de la cinematografía vasca qué es para ellas y ellos el cine vasco Recogemos la opinión de los cineastas Ekain Albite y Aitor Gametxo, la actriz Itziar Ituño, el director del Zinemaldia José Luis Rebordinos, el director de la escuela de cine EQZE, el director de la Filmoteca Vasca Joxean Fernández y el director de cine Igor Legarreta.