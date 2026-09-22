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¿Qué es el cine vasco?

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zer da euskal zinema?

EITB

Última actualización

No es fácil definir qué es el cine vasco, es tan complicado como definir qué es ser vasco, pero se trata de una cuestión importante y una discusión apremiante. Hemos preguntado a diferentes agentes de la cinematografía vasca qué es para ellas y ellos el cine vasco Recogemos la opinión de los cineastas Ekain Albite y Aitor Gametxo, la actriz Itziar Ituño, el director del Zinemaldia José Luis Rebordinos, el director de la escuela de cine EQZE, el director de la Filmoteca Vasca Joxean Fernández y el director de cine Igor Legarreta. 

Festival de Cine de San Sebastián Cine Donostia-San Sebastián

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