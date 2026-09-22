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Todo listo para la Gran Gala del Cine Vasco
Euskaraz irakurri: Dena prest, Euskal Zinemaren Galarako
El teatro Victoria Eugenia acoge hoy, a partir de las 19:00 horas, la Gran Gala del Cine Vasco. El acto será presentado por Miren Gaztañaga y Ane Gabarain; Jose Ramon Soroiz recibirá el premio Zinemira, y Alberto Gastesi el premio EITB Egile Berriak.
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