Zinemaldia
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Euskal zinemak Jose Luis Rebordinos omendu du

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Zinemaldiaren gidaritzan azken urtea duen honetan, euskal zinemaren ordezkariek Jose Luis Rebordinos omendu dute Euskal Zinemaren Galan. Zinemaldiaren zuzendaritzan eta hautatze-batzordean urteak igaro ostean, jaialdiaren ardura gorena bere gain hartu zuen 2010ean.

Zinemaldia Donostia Zinema

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