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Euskal zinemak Jose Luis Rebordinos omendu du
Zinemaldiaren gidaritzan azken urtea duen honetan, euskal zinemaren ordezkariek Jose Luis Rebordinos omendu dute Euskal Zinemaren Galan. Zinemaldiaren zuzendaritzan eta hautatze-batzordean urteak igaro ostean, jaialdiaren ardura gorena bere gain hartu zuen 2010ean.
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